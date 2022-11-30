الصورة من الارشيف

أكادير : توقيف مسافر داخل حافلة وبحوزته كمية من المخدرات

2022-11-30 / 13:49
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية أكادير في سد قضائي على مستوى الطريق السيار ، من توقيف شخص كان على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة طنجة في إتجاه مدينة أكادير و بحوزته كمية مهمة من مخدر “الشيرا”.

المشتبه فيه تم القبض عليه داخل الحافلة، إثر عملية مراقبة وتفتيش روتيني على مستوى الحاجز الأمني، بعدما أثارت تحركاته عنصر دركي صعد للحافلة مكلف بالمراقبة من كشف هذا الجانح وسط عدد كبير من الركاب.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز القضائي بأكادير رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الكوكبة تمكنوا خلال المدة الأخيرة من حجز الأطنان من المخدرات بالنقطة المذكورة سلفا، ما جعل الكل يلقب تلك النقطة ب”السكانير”.

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تعليق واحد

  1. تبارك الله عليهم ماعطلوهش، ولكن لا تنسى اخي المواطن الإحْضِيّايْ تبركيكة هادي

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