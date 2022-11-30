فلاحو سوس ماسة يتداولون الاشكالية المائية لانقاذ الموسم الفلاحي

2022-11-30 / 14:46
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تداول فلاحو سوس ماسة من خلال إجتماع هم بالغرفة الفلاحية الجهوية، قبل يومين، الوضعية الحالية للموارد المائية بإقليم أشتوكة أيت باها، من طرف عدة متداخلين، بغية تحضير حلول استباقية واقتراح خطة عملية لانقاذ الموسم الفلاحي الحالي.

الاجتماع ترأسه يوسف جبهة رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة وحضره كل من مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة وكاتبها العام وممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، إضافة إلى أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة المنتمين إلى إقليم اشتوكة أيت باها.

وتم من خلال هذا الاجتماع اقتراح عدة حلول عملية لإنقاذ الموسم الفلاحي الحالي، في الشق المتعلق بالموارد المالية في ظل غياب التساقطات المطرية، خصوصا في ظل كون مخزون سد يوسف بن تاشفين يكفي فقط لتزويد المدارات المسقية بالمياه إلى غاية منتصف شهر دجنبر المقبل.

وتوصل الحاضرون في هذا الاجتماع إلى خلاصات عدة وصياغة توصيات من شأنها المساهمة في التخفيف من مشكل نذرة المياه وإيجاد حلول بديلة في الفترة المقبلة، من ضمنها لإسراع بعملية إحصاء الآبار. وحث الفلاحين على الحصول على تراخيص تعميق الآبار أو التعويض أو تجديدها. مع تسهيل مساطر الحصول على تراخيص التعميق أو التعويض.

كما الإشارة إلى ضرورة تواصل الفلاحين مع وكالة الحوض المائي وأعضاء الغرفة الفلاحية لدراسة الملفات غير المستوفية للشروط.

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