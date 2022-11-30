طقس الجمعة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة
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نشرة خاصة: زخات مطرية وتساقطات ثلجية يومي الخميس والجمعة

2022-11-30 / 12:03
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية قوية أحيانا رعدية (من 20 إلى 40 ملم) وتساقطات ثلجية (من 20 إلى 35 سم ابتداء من علو 1800 متر) مرتقبة غدا الخميس وبعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات مطرية قوية أحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 40 ملم مرتقبة غدا الخميس من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، بكل من العرائش وطنجة- أصيلة وسلا وتمارة – الصخيرات والقنيطرة والخميسات والرباط وسيدي قاسم وسيدي سليمان والدار البيضاء والنواصر والمحمدية ومديونة وبرشيد وبنسليمان.

وأضافت أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من أزيلال وخنيفرة وبني ملال، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس على الساعة الرابعة عصرا إلى بعد غد الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن تساقطات ثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 سم مرتقبة أيضا ابتداء من علو 1800 متر، وذلك بكل من أقاليم بولمان وإفران وأزيلال وخنيفرة وبني ملال وميدلت، ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم غد الخميس وإلى غاية الحادية عشرة ليلا من يوم الجمعة.

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