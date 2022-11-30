تقرير: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والخشب والملابس بالمغرب

2022-11-30 / 11:36
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع ” الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل انخفاضا قدره 0,1 بالمئة خلال شهر أكتوبر 2022 مقارنة بشهر شتنبر 2022.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الانخفاض قد نتج أساسا عن تراجع الأسعار بنسبة 1,9 بالمئة في قطاع “التعدين” و بنسبة 0,2 بالمئة في “الصناعة الكيماوية” و بنسبة 0,3 بالمئة في “صناعة الأجهزة الكهربائية” و بنسبة 0,1 بالمئة في “صناعة النسيج”.

كما نتج أيضا عن تزايد الأسعار بنسبة 0,4 بالمئة في قطاع “الصناعات الغذائية” و “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” وبنسبة 0,2 بالمئة في “صناعة السيارات” و “صنع الآلات والتجهيزات” وبنسبة 0,6 بالمئة في “صناعة الملابس” و بنسبة 0,1 بالمئة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك” و في “صنع تجهيزات معلوماتية”.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر أكتوبر 2022.

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