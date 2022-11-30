تنظيم النسخة الثانية للمنتدى الدولي للمناطق الصناعية

2022-11-30 / 10:57
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هبة بريس - الدار البيضاء

تنظم مجلة صناعات المغرب، industries du Maroc magazineيوم الأربعاء7 دجنبر 2022، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للمناطق الصناعية، تحت شعار “المناطق الصناعية المستدامة، أية عروض من أجل صناعة تنافسية؟”.

ويدخل هذا الحدث الدولي العلمي، ضمن المبادئ التوجيهية، للسياسة الصناعية للمملكة المغربية، والتي تهدف إلى تنمية القدرة التنافسية الصناعية الوطنية، وتطوير البنية التحتية الصناعية التي تعد بدورها جوهر جميع السياسات العامة. علما أن المغرب يتوفر على أكثر من 138 منطقة صناعية و12 منطقة التسريع الصناعي، على أكثر من 12000 هكتار مطورة أو قيد التطوير.

وتشكل مناسبة انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر الدولي فرصة سانحة لتقييم الوضع الراهن واستدامة المناطق الصناعية وإزالة الكربون عنها، وإمدادات الأراضي المخصصة للبنية التحتية للقطاع الصناعي، والعقارات المهنية، وتبادل الخبرات الناجحة قصد تطوير المناطق الصناعية على نطاق دولي.

يذكر أن هذا الحدث الهام والذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة سيلتقي فيه ثلة من الخبراء المحليين والدوليين في مجالات الصناعة، وفرصة أيضا للجمع بين الشركات المصنعة من جميع القطاعات، بما في ذلك السيارات والكيماويات والمنسوجات والبلاستيك… وكذلك الجهات الفاعلة المؤسسة والمنظمات الدوليةمن أجل تبادل الخبرات والتجارب والمساهمة في توحيد العرض من خلال الجمع بين سلسلة القيمة الكاملة للنظام البيئي الصناعي.

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