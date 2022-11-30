ظهرت خلفه في ملهى ليلي.. خطيب نادين نجيم يخرج عن صمته

2022-11-30 / 11:10
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نجلاء مزيان

خلفت الصور التى تم تسريبها للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم رفقة خطيبها بملهى ليلي، -خلفت- جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق لخطيبها، قال ساند ناريك ناربيكيان عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام ”: “إن كانوا يعتقدون أنه لا يمكن الوصول إليهم فهم مخطئون، سنتعامل معهم عبر القانون”، ووجه رسالة إلى نادين نجيم قائلا: “أحبك كثيرا”.

وبدورها ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم: “أدعو الله أن يحمينا ويبارك حياتنا معا”.

وكانت نجيم، علقت سابقا على الصور والفيديوهات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تجمعها بخطيبها في أجواء رومانسية: “يلي عم يحاول يستهبل ويصور على أساس عم يزعجني بدي أقول لكل حدا عم ينشر الفيديو هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي ما حدا يخصه ومن هلأ بقولكم العبوا غيرها”.

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