خبراء دوليون يجتمعون بالبيضاء لبحث تنمية الثقافة النباتية داخل المدن

2022-11-30 / 13:04
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تستقطب العاصمة الاقتصادية للمملكة بداية الشهر عددا من الخبراء الدوليين لبحث سبل تنمية الثقافة النباتية داخل المدن و ذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي لتنسيق الحدائق و التكنولوجيا و البستنة الذي ستحتضنه الدار البيضاء من فاتح إلى 3 دجنبر.

ويهدف المعرض الذي ينظم تحت شعار “تنمية الثقافة النباتية داخل المدن” إلى تباحث كيفية تهيئة مدن خضراء صديقة للبيئة تماشيا مع السياسة المغربية التي يرعاها الملك محمد السادس والتي ترمي الى الفعالية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية و الحفاظ على الموارد الطبيعية.

و سيتخلل المعرض ندوة كبرى حول “ندرة الموارد المائية: تحديات البيئة في المجال الحضري”، بحضور المديرية الجهوية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والدار البيضاء بيئة وعدد من المسؤولين والخبراء في مجال الماء والبستنة والحدائق في المجال الحضري والبيئة.

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