بايدن معلقا على فوز المنتخب الأمريكي: “كانت مباراة كبيرة”

2022-11-30 / 10:22
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هبة بريس - وكالات

دبت روح الشباب والحيوية داخل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تلقيه خبر فوز منتخب أحفاد العم سام، على خصمه الإيراني بهدف نظيف، في المباراة الفاصلة بين الغريمين السياسيين، لحسم بطاقة الترشح للدور الثاني في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وشوهد بايدن في مناقشة مع الجماهير المتجمعة في ميشيغان، وذلك في الوقت الذي أطلق فيه الحكم صافرة نهاية المباراة، وتأهل المنتخب الأمريكي للدور ثمن النهائي للمونديال، حيث أُخبر بالبشرى السارة وطلب منه التعليق على هذا الإنجاز، ليركض في لقطة عفوية نادرة، بخطوات سريعة نحو منصة القاعة، لمشاركة الجميع بالانتصار المظفر.

وقال الرئيس بنبرة المنتصر في معركة سياسية “أمريكا! أمريكا! أمريكا، إنها مباراة كبيرة يا رجل، لقد تحدثت مع المدرب واللاعبين أخبرتهم أنه بإمكانهم فعلها. وعندما ذهبوا فعلوها، الله يبحبهم، على أي حال. أعتقد أنكم ترغبون في سماع هذا”، إشارة إلى استكمال النشيد الوطني الأمريكي.

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