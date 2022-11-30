الجمهور المغربي بقطر.. تصرفات حضارية وقلوب تنبض بالوطنية

هبة بريس - الدوحة

صنعت الجماهير المغربية، الحدث في دولة قطر ، بعدما حجت بكثافة، من أجل مساندة أسود الأطلس، الذين تفوقوا على حساب بلجيكا، بهدفين لصفر، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وحضر مباراة المغرب وبلجيكا، ما يزيد عن50000 مناصر مغربي، بحسب ما أكدته اللجنة التنظيمية، وصنعت الجماهير المغربية الحدث بطريقة التشجيع طيلة أطوار المباراة والدفع بالنخبة الوطنية لتحقيق الانتصار على غرار المباراة الأولى ضد كرواتيا.

ووفق ما عاينته جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، فقد كانت الجماهير المغربية القادمة من المملكة ومختلف دول العالم لمساندة أسود الأطلس مثال يحتدى به، وأعطت صورة مشرفه على المغرب والمغاربة عن طريق التعايش مع كل الجنسيات المتواجدة وخلق جو من المرح والسعادة في “سوق واقف” الشيء الذي أثار انتباه كل المتواجدين بدولة قطر .

فلا صوت يعلو على صوت الجماهير المغربية، سواء القادمة من المغرب إلى قطر أو أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد ومن دول الجوار ومغاربة العالم، مرتدية قميص المنتخب الوطني المغربي، وقلوبها مع أسود الأطلس لتحقيق حلم الشعب المغربي الشغوف بكرة القدم.

وخلقت جماهير أسود الأطلس الحدث على إيقاع الأغاني المغربية والشعارات التي تتغنى بالفريق المغربي، وصنع المغاربة أجواء حماسية رائعة على المدرجات دعما وتحفيزا للعناصر الوطنية التي تقدم أداء جيدا من أجل تحقيق الفوز والظفر بتذكرة العبور إلى الدور المقبل.

ورددت الجماهير، بين الفينة والأخرى، النشيد المغربي وأغاني وطنية، في مشهد رائع يهز المدرجات وكأن المباراة تدور في المغرب وليس بقطر.

وعلى إيقاع شعارات من قبيل “جيبوها يا لولاد” و “عاش المغرب” و “سير تماركي”، صنعت الجماهير الحدث داخل الملعب بتفاعلها الرائع الذي جعل باقي الجماهير منبهرة بالطابع الاحتفالي الذي يميز التشجيع على الطريقة المغربية، وكذا بتفرد وخصوصية الأهازيج التي تضفي بهاء على ملعب “الثمامة”.

كما يشار أن الجماهير المغربية أعطت صورة حضاري وانطباع جيد عقب نهاية المباراة الأولى ضد كرواتيا، بعدما قامت بتنظيف مدرجات الملعب من النفايات وهو الأمر الذي أشادت به وزارة البلدية القطرية، من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6