الجمهور المغربي بقطر.. تصرفات حضارية وقلوب تنبض بالوطنية
صنعت الجماهير المغربية، الحدث في دولة قطر ، بعدما حجت بكثافة، من أجل مساندة أسود الأطلس، الذين تفوقوا على حساب بلجيكا، بهدفين لصفر، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وحضر مباراة المغرب وبلجيكا، ما يزيد عن50000 مناصر مغربي، بحسب ما أكدته اللجنة التنظيمية، وصنعت الجماهير المغربية الحدث بطريقة التشجيع طيلة أطوار المباراة والدفع بالنخبة الوطنية لتحقيق الانتصار على غرار المباراة الأولى ضد كرواتيا.
ووفق ما عاينته جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، فقد كانت الجماهير المغربية القادمة من المملكة ومختلف دول العالم لمساندة أسود الأطلس مثال يحتدى به، وأعطت صورة مشرفه على المغرب والمغاربة عن طريق التعايش مع كل الجنسيات المتواجدة وخلق جو من المرح والسعادة في “سوق واقف” الشيء الذي أثار انتباه كل المتواجدين بدولة قطر .
فلا صوت يعلو على صوت الجماهير المغربية، سواء القادمة من المغرب إلى قطر أو أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد ومن دول الجوار ومغاربة العالم، مرتدية قميص المنتخب الوطني المغربي، وقلوبها مع أسود الأطلس لتحقيق حلم الشعب المغربي الشغوف بكرة القدم.
وخلقت جماهير أسود الأطلس الحدث على إيقاع الأغاني المغربية والشعارات التي تتغنى بالفريق المغربي، وصنع المغاربة أجواء حماسية رائعة على المدرجات دعما وتحفيزا للعناصر الوطنية التي تقدم أداء جيدا من أجل تحقيق الفوز والظفر بتذكرة العبور إلى الدور المقبل.
ورددت الجماهير، بين الفينة والأخرى، النشيد المغربي وأغاني وطنية، في مشهد رائع يهز المدرجات وكأن المباراة تدور في المغرب وليس بقطر.
وعلى إيقاع شعارات من قبيل “جيبوها يا لولاد” و “عاش المغرب” و “سير تماركي”، صنعت الجماهير الحدث داخل الملعب بتفاعلها الرائع الذي جعل باقي الجماهير منبهرة بالطابع الاحتفالي الذي يميز التشجيع على الطريقة المغربية، وكذا بتفرد وخصوصية الأهازيج التي تضفي بهاء على ملعب “الثمامة”.
كما يشار أن الجماهير المغربية أعطت صورة حضاري وانطباع جيد عقب نهاية المباراة الأولى ضد كرواتيا، بعدما قامت بتنظيف مدرجات الملعب من النفايات وهو الأمر الذي أشادت به وزارة البلدية القطرية، من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي.
12 تعليقات
كنت جد متخوف من الشغب ولكن الحمدلله لدينا جمهور رياضي مثقف وواعي نتمى عند عودتهم بحملهم كأس العالم.يارب.
إنه جمهور مغربي ونفتخر به نتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني المغربي في المباراة القادمة بإذن الله.
نفتخر بجمهورنا ومنتخبنا ونتمنى لهم المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم بقطر.
الجمهور الرياضي المغربي جمهور مغربي شهم ونفتخر به لأنهم أبطال المغرب..
بالجمهور الرياضي المغربي ساندوا المنتخب الوطني المغربي لولاهم حفظهم الله والحمدلله المنتخب الوطني المغربي رفع راية المغرب في قطر ..
الانتصار إنشاء آلله للمنتخب الوطني المغربي في مواجهته أمام كندا بتسجيل أهداف بكثرة…
من هذآ المنبر وكشعب مغربي يمتلك روح رياضية وقتالية بالفوز بكأس العالم بقطر نرفع أحر الشكر والتقدير بدولة قطر حفظهم الله دولة وشعب.
نشكر دولة قطر على المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة التي قدمتها للجماهير المغربية ..تقدير واحترام ونتمنى الفوز للمنتخب الوطني المغربي ..
إن شاءالله بمساعدة الجمهور الرياضي المغربي سنفوز على كندا بتسجيل أهداف إيجابية ومقبولة لدى الدول العربية والغربية والافريقيا يآرب يآرب يآرب يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
نتمنى أن يسروا على منهجية طاكتيكية تدهش الجمهور الرياضي المغربي بتشكلة فريدة من نوعها نتمنى الفوز لاسود الأطلس مع كندا..
التناقضات، في بلادهم يرمون الازبال في مدرجات الملاعب و يكسرون الكراسي وفي دول أخرى يجمعون الازبال وينضفون الملعب. زعما رحنا منضمين ،وديروا هاد التصرفات فبلادكم هي الأولى
العززززززززز للمغاربة، أينما حلوا وارتحلوا إلا وتركوا وراءهم بصمة الصومعة الطيبة والأخلاق ألراقية الله يحفظنا من شر عين الحساد، شعارنا دائما الله الوطن الملك.