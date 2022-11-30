طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبةةبريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تبقى الأجواء باردة نسبيا بداخل البلاد خلال الصباح والليل، مع تشكل كتل ضبابية بالسهول الأطلسية والسواحل الجنوبية.

كما يرتقب هبوب زوابع رملية محلية ستهم أقصى الأقاليم الصحراوية، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية في مجموع أرجاء المملكة.

وستتغمم السماء تدريجيا في النصف الثاني من الليل بالمناطق الشمالية الغربية مع قطرات أو أمطار محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 07 درجات بالمرتفعات والريف والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و 18 درجة بالسواحل وبغرب وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 06 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض بالمناطق الوسطى والجنوبية وبعض الارتفاع بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية وجنوب بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.

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