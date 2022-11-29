مونديال قطر.. فيفا “يسمح” بمظاهر مؤيدة لاحتجاجات إيران

هبة بريس _ وكالات

سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال مونديال قطر ببعض المظاهر المؤيدة للاحتجاجات التي تشهدها إيران، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وبات بإمكان المشجعين المؤيدين للاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية إظهار شعارات مثل “النساء، الحياة، الحرية”، أو رفع صور الشابة مهسا أميني، ابنة الـ22 عاما التي توفيت بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وفي استشارة لمنصة الشكاوى الخاصة بمنظمي المونديال القطري، جاء في الرد التلقائي الذي تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليه، تفصيلا من قبل فيفا للرسائل التي يسمح بها في الملاعب.

ويمكن القراءة في الرد التلقائي “يسمح فيفا برسائل تروج لحقوق الإنسان وموقف فيفا هو أن +النساء، الحياة، الحرية+ أو اسم أو صورة مهسا أميني مسموح بها في الملاعب”.

ويتابع “في المقابل، والتزاما بقواعد فيفا بشأن الأشياء المحظورة على المشجعين، تمنع الأشياء التي تحمل رسائل سياسية، مسيئة أو تمييزية. وينطبق هذا أيضا على أعلام الدول غير الرسمية والتي يمكن اعتبارها رسالة سياسية”.

وتشهد إيران منذ قرابة شهرين احتجاجات أعقبت وفاة أميني.

وباتت تلك الاحتجاجات من بين التحديات الأكبر لنظام الجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979، مع مقتل نحو 378 شخصا في حملة لقمعها وفقا لمنظمة حقوقية، فيما أقرت السلطات الإيرانية الثلاثاء وللمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وتتزامن الاحتجاجات مع مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم، فبات محط أنظار ومطالبات من الجماهير الإيرانية لاتخاذ موقف حاسم من الاحتجاجات والسلطات التي استقبلت الفريق قبل التوجه إلى الدوحة.

وامتنع اللاعبون عن أداء النشيد الوطني قبل مباراتهم الأولى ضد إنكلترا (2-6) لكنهم عادوا وأنشدوه في الجولة الثانية أمام ويلز (2-صفر) وقبل مباراة ليل الثلاثاء ضد الولايات المتحدة.

ووقعت عدة حوادث في مدرجات المونديال القطري على علاقة بما يحصل في إيران مثل قيام الأجهزة الأمنية الجمعة في ملعب أحمد بن علي بمصادرة علم إيراني مكتوب عليه “نساء، حياة، حرية” وفق ما أشار صحفي في وكالة فرانس برس.

وأفاد فيفا أنه “على علم بوقوع عدة حوادث خلال الأسبوع الأول من البطولة خلال مباريات (مباراتي) إيران. واتخذ فيفا خطوات للتحقيق في هذه الحوادث”.

وأضاف أنه “بالنسبة لمباريات إيران المقبلة في نهائيات كأس العالم، سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بهدف خلق بيئة آمنة لجميع المشجعين الحاضرين”.

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