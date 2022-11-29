مجلس أوروبا : حق اللجوء في مليلية غير متاح فعليا للمهاجرين بالمغرب

2022-11-29 / 20:56
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هبة بريس _ رويترز

قالت دنيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، إن المهاجرين في المغرب لا تتاح لهم إمكانية “حقيقية وفعلية” للجوء في مليلية المحتلة مما يجعلهم بلا خيار يُذكر غير السعي للعبور بشكل غير قانوني.

وقالت مياتوفيتش في بيان “عمليا، ما من سبيل آخر فيما يبدو لدخول مليلية وطلب الحماية لدى السلطات المعنية سوى السباحة أو القفز على السياج، أي المخاطرة بحياة المرء”.

وأضافت المفوضة أن إسبانيا يجب أن توفر الحماية للمحتاجين لها في البلاد.

وردا على طلب للتعليق على بيان مياتوفيتش، قال مسؤول بوزارة الداخلية الإسبانية إن هناك “بديلا واضحا للهجوم العنيف على حدود الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف المسؤول أن إسبانيا عالجت 1999 طلب لجوء من الخارج في عام 2021.

وتضيف تصريحات مفوضة المجلس المعني بحقوق الإنسان ومقره ستراسبورغ ضغوطا على الحكومة الإسبانية لإلقاء مزيد من الضوء على العبور الجماعي للحدود عبر سياج يبلغ ارتفاعه 6 أمتار إلى مليلية أدى إلى مقتل 23 مهاجرا على الأقل

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