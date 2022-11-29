الملك يشيد بحسن تنظيم كأس العالم

2022-11-29 / 19:56
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هبة بريس _ الرباط

أجرى الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء ، اتصالا هاتفياً بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقالت وكالة أنباء قطر “قنا”، أن الملك محمد السادس هنأ أمير قطر خلال الإتصال ، بمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم ، مشيدا جلالته بحسن التنظيم، متمنيا التوفيق للمنتخبات المشاركة في البطولة.

كما جرى خلال الاتصال حسب وكالة أنباء قطر ، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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‫9 تعليقات

  8. قطر رفعت رؤوسنا جميعا وجعلتنا نفخر بهويتنا الإسلامية وعروبتنا بتنظيمها للمونديالٍ
    شكرا قطر

  9. نهنىء دولة قطر الشقيقة بهذا العرس الكروي الراىع وعلى هذا التنظيم الرياضي البديع والبنية التحتية الهاىلة التي اصبحت تتوفر عليها دولة قطر اضافة إلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة وطيب المعاملة التي تتميز بها واننا لنفتخر بدولة قطر الشقيقة بهذا التميز ونتمنى لها مزيدا من التقدم والرفاهية

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