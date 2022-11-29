الملك يشيد بحسن تنظيم كأس العالم

2022-11-29 / 19:56
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هبة بريس _ الرباط

أجرى الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء ، اتصالا هاتفياً بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقالت وكالة أنباء قطر “قنا”، أن الملك محمد السادس هنأ أمير قطر خلال الإتصال ، بمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم ، مشيدا جلالته بحسن التنظيم، متمنيا التوفيق للمنتخبات المشاركة في البطولة.

كما جرى خلال الاتصال حسب وكالة أنباء قطر ، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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