أخنوش: الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة في الأجور

هبة بريس _ الرباط

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع العمومي.

أخنوش الذي كان يعقب على مداخلات البرلمانيين، بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، قال بلغة المغاربة “الغالب الله ما يمكنش نستمرو في عطي عطي واخا حنا بغيناها”

بالمقابل اشار أن الحكومة تتصرف وفق الموارد المتاحة، مع مراعاة المؤسسات المالية الدولية التي تتابع المغرب وتواكب أين يسير.

وأضاف إذا لم نجد التمويلات اللازمة، لا يمكن أن نطبق البرامج ذات الأولوية، خاصة أن لدينا برامج مهمة في الصحة والتعليم.

وأكد أخنوش على ضرورة مراعاة التوازنات، معبرا في ذات الوقت لرفضه لاتهام الحكومة بأنها لم تقم بأي شيء

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