أخنوش: الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة في الأجور
هبة بريس _ الرباط
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع العمومي.
أخنوش الذي كان يعقب على مداخلات البرلمانيين، بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، قال بلغة المغاربة “الغالب الله ما يمكنش نستمرو في عطي عطي واخا حنا بغيناها”
بالمقابل اشار أن الحكومة تتصرف وفق الموارد المتاحة، مع مراعاة المؤسسات المالية الدولية التي تتابع المغرب وتواكب أين يسير.
وأضاف إذا لم نجد التمويلات اللازمة، لا يمكن أن نطبق البرامج ذات الأولوية، خاصة أن لدينا برامج مهمة في الصحة والتعليم.
وأكد أخنوش على ضرورة مراعاة التوازنات، معبرا في ذات الوقت لرفضه لاتهام الحكومة بأنها لم تقم بأي شيء
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5 تعليقات
الزيادة حرام الا على غلبة الناس اما الدين يتقاضون مافوق عشرين الف درهم فحلال لم تمر ايام قليلة حتى وافقتم على الزيادة للاساتذة الجامعين اذن كيف تبرر دلك
وهل الوضع الاقتصادي يسمح بالزيادات في الأسعار يا حكومة الذل و العار انكم سائرون على خطى دولة مصر واعتقد أنه مخطط النظام العالمي الجديد بمباركة صندوق النقد الدولي لدول العالم الثالث 5% من الأغنياء تتحكم في مصير 95% من الفقراء أما الطبقة المتوسطة ستنقرد أو تندثر.
lah yaal li mayahsham hna tarkiyat karabna taltasnin wahna mrakyin w mazalin kanastanawha lah yakhod lhak
المهم من وراء هذا هو اتمام دائرة اختبار الشعب لكل الأحزاب والتأكد بالملموس انهم لم ولن يسعوا لما فيه مصلحة المواطن ومن تم فابحثوا لكن عمن يذهب المكاتب التصويت مستقبلا
الوضع الاقتصادي لا يسمح للزيادة في الأجور ولكن يسمح للزيادة في المواد الغذائية والكازوال. حسبنا الله ونعم الوكيل.الفقير هو من جرده الله من الإنسانية والرحمة مثل ما نراه في هاته الحكومتين التي توالت على هدا الشعب الطيب الدي وضع فيكم الثقة واستحمرتوه. وعند الله تلتقي الخصوم وسنرى مصيركم في الدنيا قبل الآخرة إن شاءالله