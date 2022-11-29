هولندا تعمق جراح قطر بثنائية وتبلغ ثمن نهائي المونديال

هبة بريس _ رياضة

قاد النجم الصاعد كودي خاكبو منتخب هولندا لبلوغ ثمن نهائي مونديال 2022 في كرة القدم، بعد فوزه على الدولة المضيفة قطر 2-0، الثلاثاء على استاد البيت في مدينة الخور، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى.

وسجل خاكبو هدف الافتتاح (26) وفرنكي دي يونغ الثاني (50)، لترفع هولندا، وصيفة 1974 و1978 و2010، رصيدها إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق نقطة عن السنغال بطلة إفريقيا التي عوّضت بدايتها البطيئة من دون نجمها المصاب ساديو مانيه، وحققت فوزها الثاني توالياً على حساب الإكوادور 2-1 على استاد خليفة.

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