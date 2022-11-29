التجسس الإسرائيلي بيغاسوس..المخابرات الإسبانية ترفض تقديم توضيحات

هبة بريس _ الرباط

رفضت مديرة المخابرات الإسبانية إسبيرانسا كاستليرو، اليوم الثلاثاء، تقديم توضيحات أمام اللجنة البرلمانية الأوروبية المكلفة بالتحقيق في ملف استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.

وخلال مثولها الثلاثاء أمام اللجنة البرلمانية في بروكسل، حسبما نقلت وكالة أوروبا برس، رفضت إسبيرانسا كاستليرو تقديم توضيحات.

وقالت المديرة إن المخابرات الإسبانية تقدم تفسيرات وتوضيحات حول أنشطتها فقط أمام لجنة برلمانية إسبانية معينة لهذا الغرض، مضيفة أنه تماشيا مع القانون لا يمكنها الكشف عن معطيات ومصادر تخص هذا الجهاز.

وشددت كاستليرو على أن اللجنة البرلمانية المكلفة بأسرار الدولة تطلع على أنشطة المخابرات في حين أن هذه الأنشطة تخضع لترخيص قضائي مسبق.

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