التماس 124 سنة سجنا نافذا في محاكمة جمعت أبرز وزراء بوتفليقة

2022-11-29 / 18:13
0
هبة بريس

بلغ مجموع العقوبات التي التمستها النيابة الجزائرية خلال المحاكمة التي جمعت عدة وزراء من فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، 124 سنة سجنا نافذا، وذلك عن تهم فساد ثقيلة تتعلق بمنح صفقات ومشاريع خارج القانون وتبديد أموال عمومية.

ويعد هذا الملف فريدا من نوعه، إذ جمع لأول مرة ثلاثة وزراء في عهد الرئيس بوتفليقة، هم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوافد الجديد على السجن نور الدين بدوي، كما ضم الملف أشهر الوزراء وأكثرهم نفوذا، مثل وزير الصناعة الفار، عبد السلام بوشوارب، ووزير الأشغال العمومية، ورئيس حزب تاج سابقا، عمار غول.

وخلال مرافعته، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الابتدائية بالعاصمة، إنزال عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و12 سنة سجنا نافذا على نور الدين بدوي. كما طالب بإدانة الوزير الأسبق للصناعة، عبد السلام بوشوارب، بإدانته بـ20 سنة سجنا نافذا، مع أوامر بالقبض الدولي عليه.

كما التمس ممثل الحق العام، 10 سنوات حبسا نافذا لوزير النقل والأشغال العمومية عمار غول، و12 سنة حبسا نافذا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، و15 سنة لمن خلفه على رأس القطاع أرزقي براقي، و10 سنوات حبسا نافذا لكل من وزيري البريد وتكنولوجيات الاتصال، إيمان هدى فرعون وعمار تو، كما طلبت

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النيابة الجزائرية تلتمس 124 سنة سجنا نافذا لوزراء بوتفليقة

النيابة الجزائرية تلتمس 124 سنة سجنا نافذا لوزراء بوتفليقة

2022-11-29 / 14:45
Photo of القضاء الجزائري يدين الوزير السابق جمال ولد عباس بالحبس النافذ

القضاء الجزائري يدين الوزير السابق جمال ولد عباس بالحبس…

2022-11-28 / 18:17
Photo of بسبب “قطعة حلوى” قُدّمت لأسير ..مشفى إسرائيلي يفصل طبيبا

بسبب “قطعة حلوى” قُدّمت لأسير ..مشفى إسرائيلي يفصل طبيبا

2022-11-28 / 18:05
Photo of بتهمة “الخيانة العظمى”.. السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق

بتهمة “الخيانة العظمى”.. السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر…

2022-11-28 / 15:55
Photo of قيمة المسروقات بلغت 80 ألف أورو.. سرقة منزل وحيد خليلوزيتش بفرنسا

قيمة المسروقات بلغت 80 ألف أورو.. سرقة منزل وحيد…

2022-11-28 / 14:08
Photo of الكاميرون.. مصرع 11 شخصا بانهيار أرضي خلال تجمع تكريم

الكاميرون.. مصرع 11 شخصا بانهيار أرضي خلال تجمع تكريم

2022-11-28 / 10:17
Photo of إيران .. اعتقال ابنة شقيقة المرشد الأعلى بعد إدانتها النظام

إيران .. اعتقال ابنة شقيقة المرشد الأعلى بعد إدانتها…

2022-11-27 / 20:03
Photo of الآلاف من أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في إسبانيا ضد الحكومة

الآلاف من أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في إسبانيا ضد…

2022-11-27 / 17:32
Photo of إيران.. إقالة مدير مصرف لأنه “خدم امرأة غير محجبة

إيران.. إقالة مدير مصرف لأنه “خدم امرأة غير محجبة

2022-11-27 / 12:21
Photo of قت_لى ومصابون من الأمن المصري بهجوم لـ”داعش

قت_لى ومصابون من الأمن المصري بهجوم لـ”داعش

2022-11-27 / 10:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق