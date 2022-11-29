السنغال يخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم
هبة بريس _ رياضة
تأهل منتخب السنغال إلي منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على الإكوادور 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد “خليفة الدولي”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولي بالمونديال
بهذة النتيجة، يصل رصيد منتخب السنغال إلي النقطة 6 في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولي ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، خلفًا لهولندا المتصدر برصيد 7 نقاط والمتأهل أيضًا لنفس الدور.
فيما يودع منتخب الإكوادور منافسات البطولة بعد تجمد رصيده عند النقطة 4 في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولي بمونديال قطر، ويتذيل الترتيب المنتخب القطري بدون رصيد من النقاط.
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14 تعليقات
افريقيا تراهن بالسنغال على شرفها.. اسود التيرانغا اثبتو انهم لم يذهبو لدوحة من اجل التفسح بل من اجل اثبات الوجود و الجودة الافريقية.. ❤🇸🇳
لم تهتز ثقتي بالمنتخب السنغالي حتى بعد إستقبالهم الهدف ،
بهذا المستوى للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم أو حتى المنتخبات التي لم يحالفها الحظ في الترشح كالجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب افريقيا وكوديفوار أتوقع كأس افريقيا في غاية الروعة والامتاع شرط ان تكون ملاعب جيدة وعدم تدخل الكاف في النتائج قبل اللقاءات
اعتقد ان السنغال وبعد تاهل غانا ان شاء الله
هاذان المنتخبان سيذهبان بعيدا وسيشرفان قارة افريقيا
الف مبرووووووووك
مبروك لبطل أفريقيا عن استحقاق وجدارة ويدحض اي كلام عن عدم احقية السنغال في الفوز بكأس أفريقيا
تأهل مستحق .
شجعتهم مثل بلدي وساشجع جميع المنتخبات الأفريقية
لآخر دقيقة و هوما يهاجمو
و كأنهم خاسرين او لم يضمنو التأهل بعد …
احسنتم ي سنغال
كبيرة هي سينغال بعزيمة الكبار و شموخ الأبطال قهروا الكبار و لفتوا الأنظار.
مبروك للسنغال والمسلمين
متتخب رائع ومتجدد ماشي عايشين فالماضي
منتخب كبير يلعب كرة من الطراز العالمي
وارشحه ليذهب بعيدا
مبروووك اسود التيرانغا