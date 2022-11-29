السنغال يخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم

2022-11-29 / 18:09
14
هبة بريس _ رياضة

تأهل منتخب السنغال إلي منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على الإكوادور 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد “خليفة الدولي”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولي بالمونديال

بهذة النتيجة، يصل رصيد منتخب السنغال إلي النقطة 6 في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولي ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، خلفًا لهولندا المتصدر برصيد 7 نقاط والمتأهل أيضًا لنفس الدور.

فيما يودع منتخب الإكوادور منافسات البطولة بعد تجمد رصيده عند النقطة 4 في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولي بمونديال قطر، ويتذيل الترتيب المنتخب القطري بدون رصيد من النقاط.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الولايات المتحدة تحسم موقعة إيران وتتأهل لثمن نهائي كأس العالم

الولايات المتحدة تحسم موقعة إيران وتتأهل لثمن نهائي كأس…

2022-11-29 / 22:17
Photo of رينار : السعوديون جاهزون لصناعة التاريخ

رينار : السعوديون جاهزون لصناعة التاريخ

2022-11-29 / 20:42
Photo of لولاية ثانية.. بشرى حجيج رئيسة للكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة

لولاية ثانية.. بشرى حجيج رئيسة للكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة

2022-11-29 / 16:45
Photo of لابورتا: لاعبو برشلونة سبب نجاح منتخب إسبانيا

لابورتا: لاعبو برشلونة سبب نجاح منتخب إسبانيا

2022-11-29 / 14:55
Photo of قبيل مباراة إيران.. وزير الخارجية الأمريكي لمنتخب بلاده: نثق بكم

قبيل مباراة إيران.. وزير الخارجية الأمريكي لمنتخب بلاده: نثق…

2022-11-29 / 13:55
Photo of الجماهير المغربية تواصل التوافد على قطر و تذاكر مباراة كندا تؤرق المشجعين

الجماهير المغربية تواصل التوافد على قطر و تذاكر مباراة…

2022-11-29 / 13:35
Photo of في حالة التساوي في النقاط.. هاته معايير الفيفا لحسم هوية المتأهلين

في حالة التساوي في النقاط.. هاته معايير الفيفا لحسم…

2022-11-29 / 13:08
Photo of تقارير: مشاجرة حادة بين ثلاثي بلجيكا بعد فوز المغرب

تقارير: مشاجرة حادة بين ثلاثي بلجيكا بعد فوز المغرب

2022-11-29 / 12:25
Photo of مونديال قطر.. الفيفا يفرض عقوبة على منتخب ألمانيا

مونديال قطر.. الفيفا يفرض عقوبة على منتخب ألمانيا

2022-11-29 / 12:12
Photo of الخنوس: مستعدون لخوض مباراة كندا

الخنوس: مستعدون لخوض مباراة كندا

2022-11-29 / 11:28

‫14 تعليقات

  1. افريقيا تراهن بالسنغال على شرفها.. اسود التيرانغا اثبتو انهم لم يذهبو لدوحة من اجل التفسح بل من اجل اثبات الوجود و الجودة الافريقية.. ❤🇸🇳

  3. بهذا المستوى للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم أو حتى المنتخبات التي لم يحالفها الحظ في الترشح كالجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب افريقيا وكوديفوار أتوقع كأس افريقيا في غاية الروعة والامتاع شرط ان تكون ملاعب جيدة وعدم تدخل الكاف في النتائج قبل اللقاءات

  4. اعتقد ان السنغال وبعد تاهل غانا ان شاء الله

    هاذان المنتخبان سيذهبان بعيدا وسيشرفان قارة افريقيا

  6. مبروك لبطل أفريقيا عن استحقاق وجدارة ويدحض اي كلام عن عدم احقية السنغال في الفوز بكأس أفريقيا

  11. كبيرة هي سينغال بعزيمة الكبار و شموخ الأبطال قهروا الكبار و لفتوا الأنظار.

  14. منتخب كبير يلعب كرة من الطراز العالمي
    وارشحه ليذهب بعيدا
    مبروووك اسود التيرانغا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق