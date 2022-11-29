الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر ب”حسن تنظيم” المونديال
هبة بريس
أفادت وكالة الانباء القطرية، “قنا“، بأن الملك محمد السادس، أجرى اليوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري إتصالًا هاتفيًا مع، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وذكرت الوكالة، أن “حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تلقى، اليوم، اتصالا هاتفيا، من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.”
وخلال هذا الاتصال، هنأ جلالة ملك المغرب سمو الأمير، بمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيدا جلالته بحسن التنظيم، متمنيا التوفيق للمنتخبات المشاركة في البطولة.
كما جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك..
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جلالة الملك محمد السادس تربطه علاقات اخوية حضارية مع سيادة امير قطر الشيخ تميم بن حمد ويتقدم اليه اسمى التهاني بمناسبة قيام افراح مبارات كاس العالم الدي جعل دولة قطر قطبا حضاريا عربيا عالميا يستقطب كل الفرق الرياضية العالمية ويستهوي كل العقول والقلوب لتتبوا بذلك دولة قطر مكانة حضارية عالمية وتسجل افراحها الرياضية في السجلات التاريخية الىياضية الحضارة العالمية حفظ الله شعب قطر وامير قطر الشيخ تميم بن حمد وحفظ الله الشعب المغربي وجلالة الملك محمد السادس