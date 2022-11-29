أخنوش: الحوار الاجتماعي مدخل رئيسي لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته راهنت منذ تنصيبها على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي بالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها الحوار الاجتماعي في تنظيم العلاقات المهنية وتطويرها واقرار السلم الاجتماعي وتنشيط الحياة الاقتصادية.
وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقات بين أطرافه.
وأضاف أخنوش، التغييرات الحاصلة في سوق الشغل في مختلف دول العالم وما رافقها من توترات وخيمة منفي علاقات العمل وتفشي نسب البطالة بشكل مسبوق زغيرها تعتبر من التحديات التي يجب مواجهتها بإجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته .
10 تعليقات
ياسيد اخنوش لماذا الضحك على الذقون وإن تدري بما يقع في بلادنا من فقر وهشاشة فأي استثمارات تتحدثون عنها سوى استثماراتكم أنتم وتعود عليكم أنتم بالنفع هههههههههههه..
نريد منك تشغيل الأشخاص الذين يعانون من البطالة والحاصلين على ديبلومات ودراسات عليا..
الاستثمارات التي تتكلمون عنها موجودة في المدن الكبرى وعلى رأسها مدينة أكادير هههههههههههه نريدها داخل المدن الصغرى من أجل تحريك الإقتصاد بها ..
نتمنى للحكومة التوفيق والمزيد من العطاء والانجازات تعود بالنفع على شباب وبنات المغرب ولسيما قطاع التجارة والصناعة والخدمات الخاصة وغيرها من المنتجات والاستثمارات لخلق فرص العمل للشباب العاطل والبطالي.
يجب أن تكون هناك إستراتيجية واضحة ووضع حلول مناسبة للقضاء على الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة والمعيشية بالمغرب ولاسيما الطبقة المتوسطة والفقيرة.
نتمنى لكم التوفيق في مهامكم بكل مصداقية وشفافية ومحاسبة …
حكومة اخنوش تبرز أهمية كبيرة وقوية من أجل مواصلة النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق ورئية استراتيجية تستهدف الاستثمارات ورئية دينامية إيجابية ..
بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه من أجل الوصول إلى إقتصاد مهم والخروج من هذه الأزمة الإقتصادية والمعيشية بالمغرب حفظ الله ملكنا الغالي..
لنا كل الثقة في استثمارات التي يقوم بها السيد اخنوش فهو سيد طموح يريد التغيير والاصلاح بكل مجهود فالف تحية واجلال وافتخار بهذا السيد المحترم .
إنه سيد اخنوش في المكان المناسب ومخلص لوطنه وملكه وهو يطمح إلى سعادة الشعب المغربي بأي وجه كان فعلا رجل بامتياز وشهم وله طاكتيكية مدهشة للغاية…