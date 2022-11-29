أخنوش: الحوار الاجتماعي مدخل رئيسي لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته راهنت منذ تنصيبها على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي بالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها الحوار الاجتماعي في تنظيم العلاقات المهنية وتطويرها واقرار السلم الاجتماعي وتنشيط الحياة الاقتصادية.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقات بين أطرافه.

وأضاف أخنوش، التغييرات الحاصلة في سوق الشغل في مختلف دول العالم وما رافقها من توترات وخيمة منفي علاقات العمل وتفشي نسب البطالة بشكل مسبوق زغيرها تعتبر من التحديات التي يجب مواجهتها بإجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته .

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