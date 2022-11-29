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كورونا بالمغرب.. تسجيل 199 إصابة جديدة

2022-11-29 / 17:08
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 199 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 131 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و858 ألف و951 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و415 ألف و726 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و699 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و317 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و268 ألف و639 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و251 ألف و103 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (77)، والدار البيضاء سطات (71)، ومراكش آسفي (18)، وسوس ماسة (13) وفاس مكناس (12) وبني ملال خنيفرة (1) درعة تافيلالت (3) والداخلة وادي الذهب (2) و العيون الساقية الحمراء (1) وطنجة تطوان الحسيمة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1252 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 5 حالات.

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