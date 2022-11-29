أخنوش: الحكومة تحلت ب”الشجاعة” ودشنت ولايتها بالتوقيع على اتفاق تاريخي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته تحلت ب”الشجاعة السياسية” ودشنت ولايتها بالتوقيع على اتفاق اجتماعي تاريخي مع المنظمات المهنية للشغل والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن هذا الاتفاق شكل مناسبة للحسم في ملفات قطاعية كبرى كالصحة والتعليم للرقي بوضعية الطبقة الشغيلة، ناهيك عن الرفع من الدخل وتحسين الظروف المهنية للأجراء والموظفين، وذلك بفعل الإيمان العميق بكون تطوير منظومة الحوار الاجتماعي هو جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشامل للمجالات ذات الأولوية.
وأشار أخنوش، الى أن حكومته باشرت منذ الأشهر الأولى لتنصيبها سلسلة من اللقاءات مع الهيئات النقابية وباقي الشركاء المعنيين في مواضيع نعتبرها ذات وقع مهم على حياة المغاربة، بهدف تأهيل الرأسمال البشري الوطني وتمكينه من مواكبة الإصلاحات العميقة التي تعرفها بلادنا.
11 تعليقات
اتفاق مجحف في حق مستخدمي القطاع الخاص و لم يأتي بمنفعة .غريب هدا التصريح ربما يعني اتفاق جيد لصالح الباترونا.
ياسيد اخنوش يجب ان تعلم ان الطبقة الفقيرة والكادحة المقهورة لا يشعر بها سوى الله سبحانه وتعالى.
المغرب يعيش وضعية صعبة جدا جدا ياسيد اخنوش يجب عليك أن تراعي بجدية متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم..
السيد اخنوش رجل حقاني ورجل الأعمال بامتياز وشهم وله طاكتيكية في الحفاظ على الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً.
السيد اخنوش على كل حال أفضل بكثير من الرؤساء السابقين على الأقل يشعر بالفقير ويسهر في خدمة الوطن وتحية له وتقدير واجلال وافتخار…
ياسيد اخنوش الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح وليس كلام حبر على ورق نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة..
أي إنخفاض تتحدثون عنه والكل يتخبط في المعيشة القاسية التي يعيشها الشعب المغربي(أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها لازالت في ارتفاع مهول ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم)….
كل ما أقوله لك ياسيد اخنوش إن الله يمهل ولا يهمل وانتهى الكلام.
نطالب الحكومة بدعم الأسر وتحسين وضعيتها المادية التي يعيشها وليس كلام ووعود كاذبة وتمثيليات أمام الرأي العام العالمي نريد فعلا وقولا.
الحكومة اعطت مجهود رائع ومميز جدا للنهوض بالقطاع الطاقة وهذا ما برهن له السيد اخنوش في قبة البرلمان اليوم.
يجب على السيد اخنوش ان يكثر من المجهودات من أجل حماية المواطنين من الغلاء والغباء هههههههههههه…