أخنوش: نسعى لجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن البرنامج الحكومي تضمن حزمة من الإجراءات تروم تثبيت مفهوم “العدالة ‏الاجتماعية”، كمقاربة تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحورها ‏الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ‏وتعزيز منسوب الكرامة.‏

و أوضح أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن حصيلة حكومته في سنتها الأولى ترجمت التجاوب الفوري للحكومة مع ‏مختلف التحديات الطارئة، وفق منهجية أخذت بعين الاعتبار مبادئ: الواقعية في التصور ‏وسرعة الإنجاز وفعالية الأداء.‏

وشدد رئيس الحكومة، على أن التشبث القوي للحكومة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، تعكسه التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية من أجل توفير الشروط الضرورية لإحلال سلم اجتماعي حقيقي، عبر هيكلة نموذج حديث للحوار الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الأساسيين وضمان حكامته وتكامله الوظيفي، فضلا عن الحرص على التقائيته مع مستلزمات تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين.

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