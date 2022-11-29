أخنوش: الحكومة أعادت الاعتبار للعمل النقابي

2022-11-29 / 16:16
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن حكومته عملت على إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمؤسسات النقابية باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع والنهوض بمصالح وحقوق الفرات التي تمثلها في احترام القانون والدستور.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء: “هذا التوافق الإرادي الذي مكننا من بلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي ترتكز محدداته الكبرى على ترسيخ جو الثقة المتبادل ووضوح الرؤيا وضمان الاستدامة والانتزام وتوسيع منظومه ليشمل قضايا قطاعية وكجالية مستجدة فضلا عن تأسيس لجيل جديد من التشاور يكون قادرا على سترجاع ثقة المواطنين في المؤسسات ويشكل بوصلة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.”

وشدد أخنوش، على ان النجاح التوقيع على ميثاق 30 أبريل، يؤكد متانة العلاقة بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والمهنيين، بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسي.

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‫3 تعليقات

  1. في ما يخص النقابات فبالفعل تم زيادة الميزانية الممنوحة لها بنسبة 30%
    فبعد عذا الجود الذي جادت به الحكومة على النقابات فأي واحدة ستعارض مستقبلا أي قرار حكومي

  2. هذا هو الكنز الحكومي النقابات في البلاد لا ثقة فيها اكل الدهر وشرب عليها

  3. واضح إعادة الاعتبارللنقابات للاصطفاف مع الحكومة صداع على رغبة الشغيلة والموظفين

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