تارودانت: العثور على طفل إختفى عن عائلته في ظروف غامضة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نجحت مجهودات السلطات المحلية والدركية بمنطقة إغرم جنوب تارودانت ، من العثور على طفل وهو سليم البدن ، بأحد مناطق الجبلية بجماعة “تابيا” قيادة أيت عبدالله.

الطفل البالغ من العمر 14 عام كان قد إختفى يوم السبت الماضي عن عائلته بدوار “أكرض أنتغزوت” منطقة ايت علي جماعة “تابيا” قيادة ايت عبدالله دائرة اغرم، ولازالت الأبحاث جارية من أجل معرفة أسباب مغادرته المنزل وهل هناك جهات كانت تحاول استغلاله، خصوصا أن اختفاءه شكل هاجس خوف لدى ساكنة المنطقة خوفا من عصابة الكنوز التي بسببها يختفي أطفال.

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