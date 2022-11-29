في الصورة خوان لابورتا

لابورتا: لاعبو برشلونة سبب نجاح منتخب إسبانيا

2022-11-29 / 14:55
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هبة بريس - وكالات

يعتقد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن مجموعة لاعبي فريقه الأقوياء المتواجدين مع المنتخب الإسباني يمكن أن تساعد في دفع المنتخب الوطني للفوز بلقب كأس العالم.

وفاز المنتخب الإسباني على منتخب كوستاريكا 7 – صفر ثم تعادل مع المنتخب الألماني 1-1 ليصبح بطل العالم في 2010 على أعتاب التأهل للأدوار الإقصائية في مونديال قطر.

وجذب ثنائي برشلونة الشاب، غافي وبيدري، الأنظار في وسط الملعب في المباراتين الافتتاحيتين، فيما سجل فيران توريس هدفين أمام كوستاريكا.

وأعرب لابورتا عن فخره بأدائهم، ويعتقد أن الأداء الإيجابي للمنتخب الإسباني يعود للعمل الجيد لتشافي على مستوى النادي.

وقال لصحيفة “آس” الإسبانية : أعتقد أنه أمر رائع. هذا يعطي الفخر لبرشلونة لرؤية كيفية لعب المنتخب الإسباني وما يفعله لاعبونا.

وأضاف : كان لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني قادرا على تحمل كل الضغوط، وهي طريقة لتحفيف الضغوط من على اللاعبين، كان شجاعا للغاية لكي يراهن على لاعبين صغار جدا بدأوا يشعرون بحب العالم، وبالصدفة أغلبهم من برشلونة.

وأردف : يرجع الفضل للشكل الجيد للمنتخب الإسباني بقيادة لويس إنريكي، إلى العمل الجيد الذي يقوم به تشافي في برشلونة، حيث يضم المنتخب عددا كبيرا من لاعبي برشلونة.

وأضاف : بالنسبة لي، إسبانيا ، بجانب البرازيل وفرنسا هم المرشحون الأوفر حظا لنيل اللقب.

ويلتقي المنتخب الإسباني في مباراته الأخيرة بدور المجموعات مع المنتخب الياباني، والفوز بها يضمن الصدارة للمنتخب الإسباني.

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