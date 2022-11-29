الصورة تعبيرية

مباحثات مغربية إسبانية حول تعزيز المبادلات التجارية

2022-11-29 / 14:26
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هبة بريس

شكلت سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين المغرب وإسبانيا صلب مباحثات جرت، أمس الاثنين بالرباط، بين رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، الحسين عليوة والسفير الإسباني بالمغرب ريكاردو دييز هوشليتنر رودريغيز.

ورحب الجانبان خلال هذه المحادثات بتطور علاقات التعاون الثنائي، لاسيما المبادلات التجارية، وناقشا سبل تعزيز الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وقال عليوة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المباحثات تناولت، أيضا، التحديات التي يواجهها المستثمرون، وسبل تعزيز المبادلات التجارية بين المقاولات المتواجدة سواء في المغرب وإسبانيا.

وتابع أن الجانبين انتهزا الفرصة للتعبير عن عزمهما على الدفع بالعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات

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‫9 تعليقات

  1. علاقة المغرب واسبانيا في تقدم مستمر ونتمنى لهم دوام حسن العلاقة والاخوية..

  2. يجب تطوير هذه العلاقة والدفع بها إلى الأمام وتطوير العلاقة الاقتصادية ..

  8. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله والديبلوماسية المغربية الحكيمة..

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