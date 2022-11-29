التبرع بالدم

حكومة أخنوش تحدث الوكالة المغربية للدم لتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني

2022-11-29 / 13:21
0
هبة بريس - الرباط

تستعد حكومة عزيز أخنوش، لتعلن عن مجموعة من المتغيرات المهمة في قطاع الصحة، ومن بينها إحداث الوكالة المغربية للدم، التي ستحل محل المركز الوطني لنقل الدم.

وبحسب مصادر مقربة من الحكومة، فإن الهدف من خلال هذا الإجراء هو تطوير مخزون الدم البشري، بغية ضمان تحقيق بلادنا الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية التابثة والمتحولة، وهو الشيء غير المتوفر حاليا، خاصة في ما يتعلق بالمشتقات الدموية على وجه التحديد.

وسيعهد لهذه الوكالة الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم، إضافة إلى جمع الدم من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي، مع الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته، وتزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، حسب الحاجة، وتسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته.

ويأتي هذا الإجراء، الذي سبق لأخنوش أن وعد به في وقت سابق، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه المخزون الاستراتيجي من الدم في المملكة سوى 3 أيام من الحاجيات في أحسن الحالات. كما تعيش مرافق تحاقن الدم على وقع عدة إكراهات وتحديات، مما يعطي لإحداث وكالة مغربية للدم، أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة لصحة وحياة المواطنين.
وبحسب ذات المصادر، فإن حكومة عزيز أخنوش، ومن خلال إحداثها للوكالة الوطنية للدم تراهن على أن تبقى هذه الخدمة عمومية تقدمها فقط المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، دون أن يتم خوصصتها.
هذا وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بضرورة مضاعفة المجهودات لجعل مستوى التبرع بالدم يستجيب، على المدى المتوسط، لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وذلك تفاديا لحالات نفاذ المخزونات، وهو ما يستدعي الرفع من طاقات استقبال المتبرعين وطاقات معالجة الدم والتحسيس الفعال والمستمر حول التبرع بالدم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة بنموسى تطلق مشروعا وطنيا لإحداث نهضة في القراءة

وزارة بنموسى تطلق مشروعا وطنيا لإحداث نهضة في القراءة

2022-11-29 / 14:03
Photo of المغاربة يؤدون صلاة الاستسقاء بمختلف مدن ومناطق المملكة

المغاربة يؤدون صلاة الاستسقاء بمختلف مدن ومناطق المملكة

2022-11-29 / 12:48
Photo of الأولى من نوعها بجهة بني ملال-خنيفرة.. عملية نوعية بالفقيه بنصالح

الأولى من نوعها بجهة بني ملال-خنيفرة.. عملية نوعية بالفقيه…

2022-11-29 / 11:23
Photo of “حماية الدولة لموظفي الشرطة” موضوع يوم دراسي بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة

“حماية الدولة لموظفي الشرطة” موضوع يوم دراسي بالمعهد الملكي…

2022-11-29 / 10:19
Photo of مجموعة أمريكية تعلن عن بناء أول وأضخم مستشفى أمريكي بالمغرب

مجموعة أمريكية تعلن عن بناء أول وأضخم مستشفى أمريكي…

2022-11-29 / 09:51
Photo of المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط ينجح في زرع كبد من متبرع حي

المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط ينجح في زرع كبد من…

2022-11-29 / 09:25
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-11-29 / 09:07
Photo of رحلة تضامنية لتشجيع النساء العاملات في استخراج زيت أركان

رحلة تضامنية لتشجيع النساء العاملات في استخراج زيت أركان

2022-11-28 / 22:39
Photo of الملك محمد السادس يدشن المحطة الطرقية الجديدة في مدينة الرباط

الملك محمد السادس يدشن المحطة الطرقية الجديدة في مدينة…

2022-11-28 / 20:33
Photo of وزير العدل : نحتاج إلى عقوبات بديلة للسجن

وزير العدل : نحتاج إلى عقوبات بديلة للسجن

2022-11-28 / 20:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق