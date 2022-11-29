تقارير: مشاجرة حادة بين ثلاثي بلجيكا بعد فوز المغرب

هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحافية عن أزمة في غرفة ملابس المنتخب البلجيكي صاحب المركز الثالث في مونديال 2018، تسببت بها الخسارة من المنتخب المغربي خلال الجولة الثانية من دور المجوعات بكأس العالم، كان أبطالها القائد إيدين هازارد مع كيفن دي بروين ويان فيرتونخن.

ووفقًا لشبكة “RTL Sport”، نشبت مشاجرة بين الثنائي المتلاسن وقائد الفريق هازارد، واضطر المهاجم روميلو لوكاكو للفصل بينهم وتهدئة الأمور.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تطغى الخلافات بين اللاعبين على أجواء معسكر المنتخب البلجيكي، فعلى سبيل المثال لم يتحدث كورتوا ودي بروين لبعضهما البعض لسنوات بسبب خلافات شخصية، كما أن باتشواي ولوكاكو ليسا صديقين حميمين، ولا يتحدث هازارد وتروسارد مع بعضهما البعض.

ويواجه المنتخب البلجيكي نظيره الكرواتي في مباراة مصيرية مساء الخميس.

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