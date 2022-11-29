البيضاء: شاحنة تقت.ل طفلا دهسا على سكة الترامواي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفل مصرعه عشية أمس الاثنين، بعدما دهسته شاحنة محملة بحوابي 15طن من الجزر وسط سكة الترامواي على مستوى شارع الحارثي حي مولاي رشيد بالدارالبيضاء.

الشاحنة كانت في طريقها الى سوق الجملة وسط المدينة، فقد سائقها الفرامل، فحاول التحكم بها، قبل أن تنقلب ويكون تلميذ عائدا لتوه من المدرسة ضحيتها .

وقد تم نقل جثة الطفل الى مستودع الاموات بمستشفى الرحمة، فيما اوقفت المصالح الأمنية سائق الشاحنة ، والذي ترجح مصادر الجريدة أن الحمولة الزائدة للشاحنة وحالتها الميكانيكية سبب مباشر في الحادث .

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