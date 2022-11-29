مجموعة أمريكية تعلن عن بناء أول وأضخم مستشفى أمريكي بالمغرب

هبة بريس- الرباط

أنهى وفد رفيع المستوى يمثل المنظمة الطبية الأمريكية “مايو كلينك”MAYO CLINIC والمجموعة الدولية للاستثمارIIG GROUP زيارته لعدد من المؤسسات والمنشـآت الصحية المغربية، بهدف وضع آخر الترتيبات للشروع في بناء أول مستشفى أمريكي بالمغرب.

وقال بركات علي الشنابلة الرئيس المدير العام للمجموعةالدولية للاستثمار IIG GROUP :”إن الدعوة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمستثمرين، بفتح باب الاستثمار بالقطاع الصحي للأجانب، والمناخ الآمن للاستثمار الذي انعم الله سبحانه به على المغرب، هو الذي شجعنا للاستثمار في بناء اول مستشفى أمريكي بمدينة المهدية، بإقليم القنيطرة بسعة 700 سرير،و إنشاء جامعة طبية امريكية بسعة 2000 طالب، وسيكون منها نسبة 25% من المقاعد منح مجانية للطلبة المغاربة المتفوقين علمياً والمعوزين مادياً”.

وأضاف بركات :” أن هذا الصرح الطبي الامريكي العالمي المتميزسيوفر ما مجموعه 5200 من فرص العمل المباشر”.

وأوضح الرئيس المدير العام لمجموعة IIG GROUP السيد بركاتالشنابلة انه في اطار العمل المشترك، وورش العمل الدؤوب بين فريقي MAYO CLINIC & IIG لبناء اول مستشفى امريكي بأعلى مستويات الكفاءة والرعاية الطبية العالمية في المغرب والمنطقة ككل، كان على الدوام شعار “مايو كلينك” هو اعطاء الامل للمرضى وهذا هو هدفنا واولوياتنا”.

وجدير بالذكر أن المنظمة الطبية الامريكية العالمية التي تأسست منذ 150 عاماً في الولايات المتحدة، وحازت على أعلى مراتب التصنيف حيث صنفتها مجلة نيوزويك – NewsWeek المتخصصة لعام 2022 كرقم ( 1 ) عالمياً لسنوات متتالية، وكما صنفتها مجلة U.S NEWS على مستوى الولايات المتحدة انها احتلت ولمدة 7 سنوات متعاقبة رقم (1) كأفضل مستشفى في الولايات المتحدة الامريكية

وكان الوفد الأمريكي قد قام بزيارة إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، والمعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، حيث أشاد البروفيسور عبد الرؤوف هيلالي المدير العام لمعهد العالي لعلوم الصحة بهذه الزيارة المهمة لأعضاء فريق “مايو كلينك ” المنظمةالطبية الأمريكية° ورئيس مجموعة IIG، وقام معهم بجولة ميدانية في أرجاء المعهد، واطلعوا على جميع مرافقه واقسامه وأبدوا اهتمامهم بالمستوى العملي والتقني الذي وصل له المعهد المذكور.

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