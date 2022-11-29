طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تبقى الأجواء باردة نسبيا بكل من المناطق الجبلية والمنطقة الشرقية وذلك خلال الصباح والليل.
وستتشكل كتل ضبابية بالسهول الأطلسية وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، مع هبوب زوابع رملية ستهم داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر و 06 درجات بالمرتفعات، والريف، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 12 و 18 درجة بالسواحل وغرب وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 06 و 11 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، بعض الارتفاع بالسهول وبعض الانخفاض بباقي المناطق.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، و قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل وسيصبح هائجا خلال الزوال بباقي السواحل.
9 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
يارب قد جفت الانهار والابار رحمتك وسعت كل شيء..
يجب ان تقام صلاة الاستسقاء طلبا للرزق والغيث النافع..
انخفاض مستوى السدود ينذر بكارثة الجفاف اللهم انا نسالك العفو والعافية ..
الاسم اسقينا الغيث بوجه الرضع والشيوخ والأطفال والحيوانات يارب العالمين..
المعاصي والفساد وعقوق الوالدين والقوي يأكل الضعيف وراء مايجري في زمننا هذا..
كارثة بيئية تهدد الناس اللهم اسقينا الغيث يارب العالمين..
كثرة المعامل الغازية التي تسبب الاحتباس الحراري..
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين الذين ينتظرون فرجك..