طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تبقى الأجواء باردة نسبيا بكل من المناطق الجبلية والمنطقة الشرقية وذلك خلال الصباح والليل.

وستتشكل كتل ضبابية بالسهول الأطلسية وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، مع هبوب زوابع رملية ستهم داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر و 06 درجات بالمرتفعات، والريف، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 12 و 18 درجة بالسواحل وغرب وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 06 و 11 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، بعض الارتفاع بالسهول وبعض الانخفاض بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، و قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل وسيصبح هائجا خلال الزوال بباقي السواحل.

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