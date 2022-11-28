فيديو.. اعتداء “وحشي” على حارس مرمى بعصا الراية الركنية
هبة بريس
مشاهد صادمة شهدتها مباراة لكرة القدم في تركيا، حيث اعتدى مشجع على حارس مرمى، مستخدما عصا الراية الركنية، مما أدى إلى إصابته في الرأس.
الأحداث المؤسفة شهدتها مباراة في دوري الدرجة الأولى، بين فريقي جوزتبه وآلتاي إزمير، مع وقوع أعمال شغب استل على إثرها أحد المشجعين إلى الملعب ليتوجه إلى حارس مرمى آلتاي إزمير، أوزان إيفريم أوزينج، بعصا الركنية.
وتوثق مشاهد المشجع بينما يضرب اللاعب عدة مرات على رأسه، قبل أن يتدخل زملاؤه لتخليصه من عصا المشجع، ويسقط على أرضية الملعب.
وقالت تقارير محلية إنه تم نقل اللاعب إلى المستشفى من جراء إصابته بجروح.
Göztepeli taraftarın Altay kalecisi Ozan Evrim’e vurduğu anlar! 👀💥pic.twitter.com/YaT13MLbWd
— Santra Sports (@SportSantra) November 27, 2022
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
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9 تعليقات
يجب ان يضرب بيد من حديد على كل من اقتحم أرضية الملعب..
على امن الملاعب ان يعتقل الجاني ويقدمه في حالة اعتقال ..
على الاتحاد الدولي لكرة القدم ان يصدر قانون بموجب كل من نزل الى الملاعب ان يسجن حالا..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اي اخلاق هاته ..
على القضاء التركي أن ينصف الحارس الذي تعرض الضرب ..
اي سلوك هذا وأخلاق بالاعتداء بالضرب على الحارس..
سلوك لا وحشي ..
السجن بثلاث سنوات نافذة ..
اللهم اهدينا جميعا يارب..