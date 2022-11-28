فيديو.. اعتداء “وحشي” على حارس مرمى بعصا الراية الركنية

2022-11-28 / 23:43
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هبة بريس

مشاهد صادمة شهدتها مباراة لكرة القدم في تركيا، حيث اعتدى مشجع على حارس مرمى، مستخدما عصا الراية الركنية، مما أدى إلى إصابته في الرأس.

الأحداث المؤسفة شهدتها مباراة في دوري الدرجة الأولى، بين فريقي جوزتبه وآلتاي إزمير، مع وقوع أعمال شغب استل على إثرها أحد المشجعين إلى الملعب ليتوجه إلى حارس مرمى آلتاي إزمير، أوزان إيفريم أوزينج، بعصا الركنية.

وتوثق مشاهد المشجع بينما يضرب اللاعب عدة مرات على رأسه، قبل أن يتدخل زملاؤه لتخليصه من عصا المشجع، ويسقط على أرضية الملعب.

وقالت تقارير محلية إنه تم نقل اللاعب إلى المستشفى من جراء إصابته بجروح.

 

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‫9 تعليقات

  3. على الاتحاد الدولي لكرة القدم ان يصدر قانون بموجب كل من نزل الى الملاعب ان يسجن حالا..

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