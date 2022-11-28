مشجع يقتحم مباراة البرتغال وأوروغواي بعلم قوس قزح
هبة بريس _ وكالات
اقتحم مشجع يحمل علما بألوان قوس قزح الذي يرمز للمثليين، أرضية ملعب استاد لوسيل أثناء مباراة البرتغال والأوروغواي، الاثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.
ودخل الرجل مرتديا أيضا قميصا أزرق اللون عليه شعارا “أنقذوا أوكرانيا” من الأمام و”الاحترام للمرأة الإيرانية” من الخلف، أرض الملعب لمدة ثلاثين ثانية في الدقيقة 51 من المباراة التي فازت فيها البرتغال بهدفين على الأوروغواي.
وبعدما جال في الملعب ذهابا وإيابا، أخرجه رجال الأمن.
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10 تعليقات
الغرب يسيس كل شيء يطلبون منا الالتزام بقوانينهم لكنهم يرفضون احترام قوانينا انها التبعية
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الحمد لله على نعمة الإسلام. هذا الشيء ضد الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها
والله قطر رباتكم احسن تربيه
فعلا اصرارك على انك تكون غير محترم يدعو للغرابة
هاد استفزاز
هذءالتافه ممكن مدفوع من أعدا ألإسلام
يا لطيف لا حول ولاقوة الابالله
يجب حظره من المباريات كلها
الانسانية لمن يريدون فقط