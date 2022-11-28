Security guards detain a man after invading the pitch holding a LGBT flag and wearing a t-shirt reading "Respect for Iranian woman" during the Qatar 2022 World Cup Group H football match between Portugal and Uruguay at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on November 28, 2022. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

مشجع يقتحم مباراة البرتغال وأوروغواي بعلم قوس قزح

2022-11-28 / 23:03
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هبة بريس _ وكالات

اقتحم مشجع يحمل علما بألوان قوس قزح الذي يرمز للمثليين، أرضية ملعب استاد لوسيل أثناء مباراة البرتغال والأوروغواي، الاثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

ودخل الرجل مرتديا أيضا قميصا أزرق اللون عليه شعارا “أنقذوا أوكرانيا” من الأمام و”الاحترام للمرأة الإيرانية” من الخلف، أرض الملعب لمدة ثلاثين ثانية في الدقيقة 51 من المباراة التي فازت فيها البرتغال بهدفين على الأوروغواي.

وبعدما جال في الملعب ذهابا وإيابا، أخرجه رجال الأمن.

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‫10 تعليقات

  1. الغرب يسيس كل شيء يطلبون منا الالتزام بقوانينهم لكنهم يرفضون احترام قوانينا انها التبعية

  3. الحمد لله على نعمة الإسلام. هذا الشيء ضد الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها

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