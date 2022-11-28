رحلة تضامنية لتشجيع النساء العاملات في استخراج زيت أركان

2022-11-28 / 22:39
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هبة بريس _ الرباط

نظمت علامة Le Petit Olivie، المتخصصة في صناعة مستحضرات العناية بالشعر والجسم رحلة تضامنية لقرية ايد مجاهدي بجماعة أوناغة بإقليم الصويرة، من أجل ثمين الموروث اللامادي المتمثل في شجرة الأركان والنساء العاملات في مجال استخراج زيت اركان.

خلال هذه الرحلة التضامنية تم الوقوف على مشروع “القرية الشمسية” الذي تم إحداثه قبل سنوات قليلة، مكن من المحافظة على شجر الأركان وتثمينه، وربط سكان القرية بشبكة للطاقة، بفضل حوالي 30 لوحة شمسية كما ساهم في تحسين ظروف عيش النساء القرويات من خلال إحداث ورشة لكسر حبات الأركان، وقسماً للتعليم الأولي ومحاربة الأمية.

بفضل هذا المشروع، ذو الطابع البيئي والسوسيو اقتصادي والتضامني، تتمكن نساء إد مجاهدي، ومن خلال استخراج زيت الأركان وتحويله إلى مستحضرات تجميل موجهة للتسويق، دخلا يساعدهن على إعالة أسرهن.

وخلال هذه الزيارة أيضا تم إطلاق برنامج لغرس أشجار الأركان، يعود بالنفع على الساكنة القروية، التي تتواجد بملتقى الطرق بين الدار البيضاء ومراكش، وتستقطب عددا مهما من السياح من داخل الوطن وخارجه.

الرحلة التضامنية التي امتدت لثلاثة ايام تم خلالها تنظيم لقاء بدار الصويري، بمشاركة المستشار الملكي، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة – موكادور، السيد أندري أزولاي، وعد. من الخبراء الذين قدموا عروضا حول أهمية شجرة أركان ودورها في زيادة المرونة وتحسين التكيف مع المناخ وتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة – الاقتصادية والاجتماعية والبيئية – على المستوى المحلي.

كما عرفت حضور عدد من الوجوه الفنية والإعلامية والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، ككوثر بنجلون وقمر السعداوي وغيثة بنحيون وغيثة جزولي وسلمى اقصبي وبسمة غانز وصابرين جواهري.

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