وجبة عشاء ب ” الدجاج” تسمم 74 شخص ضواحي اولاد تايمة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حالة من الاستنفار عاشها المستشفى المحلي باولاد التايمة التابعة ترابيا لإقليم تارودانت، ليلة أمس الأحد، مباشرة بعد مباراة المغرب وبلجيكا، حيث تم نقل قرابة 74 شخص للمستشفى لتلقي العلاجات من ضمنهم رجال ونساء وأطفال، كانوا قد حضروا وليمة ” عزاء” بأحد الدواوير بجماعة الكفيفات قيادة عين شعيب .

وحسب مصادر الجريدة ، فإن المصابين قد تناولوا وجبة طعام مكون من الدجاج يرجح أنه ” فاسد ” مما تسبب في حالات إغماء في صفوف المدعوين للمأدبة.

وقالت مصادر الجريدة، أن أغلب الحالات تم استعافها بالمستشفى المحلي لمدينة اولاد التايمة، فيما بعض الحالات لازالت تحت المراقبة الصحية.

الواقعة فتحت بخصوصها مصالح الدرك بأولاد التايمة تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، وتشير اصابع الاتهام الى المكلف بالمأدبة، كما تم اخذ عينات من المؤكلات لافتحاصها، من أجل ترتيب الجزاءات في الواقعة .

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