بهدفين مقابل لا شيء.. البرتغال تسجل نصرا على حساب الأوروغواي

هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب البرتغالي نصرا في المبارة التي جمعته مع منتخب الأوروغواي، الاثنين، في منافسات الجولة الثانية من مونديال قطر 2022، على إستاد لوسيل.

وسجل منتخب البرتغال هدفين، مقابل لا شيء للأوروغواي، حيث تمكن، برونو فيرنانديز، من تسجيل الهدفين في الدقائق 54 و 93.

وشهدت المباراة مواجهة ساخنة، تخللها نجاح، كريستيانو رونالدو، في تسجيل الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 54، عبر تمريرة من، برونو فيرنانديز، داخل منطقة الجزاء، وسدد رونالدو كرة رأسية في شباك الحارس، سيرغيو روشت.

لكن لم يتم احتساب الهدف لرونالدو، لعدم ثبوت لمسه الكرة قبل التسديد في المرمى، لذلك تم حتسابه لفيرنانديز.

وسجل، برونو فيرنانديز، الهدف الثاني للبرتغال من ركلة جزاء في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة، أصبح منتخب البرتغال في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما حل منتخب الأوروغواي في ذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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