الملك: محمد عاطفي ممثل ومخرج مقتدر

2022-11-28 / 21:32
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هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الممثل والمخرج المرحوم محمد عاطفي.

ومما جاء في هذه البرقية “فقد تلقينا ببالغ التأثر نعي المشمول بعفو الله ورضاه المرحوم محمد عاطفي، تغمده الله بواسع مغفرته ورضوانه”.

وقال الملك، في هذه البرقية، “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرة الراحل الفنية الوطنية، عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا، في فقدان ممثل ومخرج مقتدر، ساهم بأعماله الفنية المتميزة في إثراء خزينة الدراما المغربية”.

وأضاف “فالله عز وجل نسأل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، وأن يجزي فقيدكم العزيز خير الجزاء عما أسداه من جليل الأعمال لوطنه، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بجنة الرضوان”.

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