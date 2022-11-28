الملك يشيد بجودة الشراكة بين اليونسكو والمغرب

هبة بريس _ الرباط

تقدمت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، السيدة أودري أزولاي، للسلام على صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالرباط، وذلك على هامش تدشين جلالته للمحطة الطرقية الجديدة للرباط.

وبهذه المناسبة، أشاد جلالة الملك بجودة الشراكة بين اليونسكو والمغرب، مشيرا جلالته إلى التعاون المتميز القائم بين المنظمة الأممية والمملكة من أجل المحافظة على التراث الثقافي غير المادي وصون الثقافة والتقاليد التي تنتقل من جيل إلى آخر.

وأعرب صاحب الجلالة، بشكل خاص، عن شكره للمديرة العامة لليونسكو على جميع الجهود التي تبذلها من أجل الحماية والمحافظة على التراث الثقافي للأمم، والذي يكون عرضة للاستيلاء من طرف بلدان أخرى، أو التقليد من قبل ثقافات أخرى.

من جهتها، أشادت السيدة أودري أزولاي، التي تعتز بالمغرب، بلدها الأصلي، بالتزام جلالة الملك لفائدة النهوض بالتراث غير المادي وحمايته بالمغرب.

وبعدما ذكرت بأن المغرب صادق على جميع اتفاقيات اليونسكو المرتبطة بالتراث، أشادت السيدة أزولاي بالطابع المحوري والاستراتيجي للعلاقات التي تجمع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمغرب.

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