“بينتانكور” يحصل على أسرع إنذار فى كأس العالم 2022

هبة بريس _ رياضة

شهدت فعاليات الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد أوروجواي أسرع حالة يحصل فيها لاعب على إنذار أصفر خلال مباراتهما المقامة حالياً على ملعب “استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة والأخيرة بنهائيات كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة فى أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية، كانت البطاقة الصفراء التى حصل عليها رودريجو بينتانكور هي الإنذار الأسرع فى كأس العالم الحالي بعد (5:43 دقائق من اللعب).

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، بيبي، جيريرو.

خط الوسط: ويليام كارافايلو، روبين نافاس، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جواو فيليكس، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو.

بينما جاء تشكيل منتخب أوروجواي كالتالي:

حراسة المرمى: روشيت.

خط الدفاع: خيمينيز، جودين، كواتيس.

خط الوسط: فاريلا، فالفيردي، بينتاكور، فيتشينو، أوليفيرا.

خط الهجوم: داروين نونيز، كافاني.

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