الملك محمد السادس يهنئ محمد أوزين
هبة بريس _ الرباط
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد أوزين، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية.
ومما جاء في برقية الملك: “على إثر انتخابك على رأس الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، نعبر لك عن تهانئنا على الثقة التي حظيت بها من لدن المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب”.
وأضاف “وإذ نغتنم هذه المناسبة للإشادة بسلفك، السيد محند العنصر، لما أسداه من أعمال جليلة لوطنه ولهيأته السياسية، فإننا نطلب منك إبلاغ عضوات وأعضاء الحزب، سامي تقديرينا، معربين لك عن متمنياتنا بموصول التوفيق في مهامك القيادية الحزبية الجديدة”.
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13 تعليقات
سياسة المغرب هي تحريك الوزراء من خانة الى خانة ورئيس الحزب الى نائب ونائب الى امين عام وهكذا دواليك
مول 60 مليار ياك منسيتوها
مرشح وحيد يعني غياب كفاءات حزبية، أو سبق كاسحات ألغام مهدت الطريق لأوزين لتولي الأمانة العامة. للحركة الشعبية.
لا ثقة فالسياسين.السياسة خداع وكذب ياسادة الشعب
تبادل المناصب فقط
دهب الاستاد واخد منصبه التلميذ
مرشح وحيد وأين هي الديمقراطية في تعدد المترشحين؟
هاد المؤتمر وانتخاب الامانة العامة كلها مسرحية مفبركة فتعيين صاحب الكراطة اعد سلفا لان الحزب تحت رحمة شخص واحد يعتبره ملكا له كضعيته
المرأة الحديدية هي من تقرر وتشطب على من تريد طبعا عرفتموها انها فتيحة العسال هي من صعدت نجم اوزين سيكون مثل خاتم اصبعها
الحزب.الى.الهاوية.كون.غير.بقى.العنصر.من.الاحسن
الامانة العامة عند الاحزاب اصبحث وراثية بينهم مع اقصاء الشباب والكفاءات
مبروك عليك اخوي تستاهل كل خير
رغم فشله في التدبير ،ها هو يتسلق سلم الترقي
غير مؤهل لتسير الحركة الشعبية مزال علامة الكراطة
هذه هي رقعة الشطرنج
التي تمثل الديموقراطية المغربية احزاب مهترئة و رئاسات معمرة و بعد ذلك كله يخرج المسؤول من النافذة الخلفية هروبا من الفضيحة (المساءلة) ليرجع من الباب الكبير بوجه فولاذي جد (قاسح) و كان نساء هذا الوطن عجزن عن ولادة كفاءات عالية غير تلك التي نراها منذ ثلاثين سنة تغير اماكنها فوق رقعة الشطرنج حسب الظروف و البيئة و المناخ العام و لك الله يا وطني الحبيب