” يوسف زيدان” يهنئ المغاربة بفوزهم التاريخي على بلجيكا

عبد الله الفرياضي : هبة بريس

مباشرة بعد انتهاء المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره البلجيكي، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس، بثلاثية نظيفة على الشياطين الحمر، هنأ الأديب المصري الشهير، يوسف زيدان، الشعب المغربي بهذا الفوز التاريخي.

وقال مبدع رواية “عزازيل” في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مبروك الفوز للمغرب”. وأضاف زيدان مازحا: “من المبهج أن مصر شاركت في هذا الفوز، فهناك لاعب في الفريق المغربي اسمه مصراوي، أو مزراوي”.

جدير بالذكر أن المنتخب البلجيكي، الذي استسلم أمام المنتخب المغربي، يحتل الرتبة الثانية في تصنيف الفيفا، فيما احتل المغرب الرتبة الثالثة والعشرين عالميا.

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