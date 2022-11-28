وزير : تخصيص 318 مليون درهم للتعليم العتيق

2022-11-28 / 19:45
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هبة بريس _ الرباط

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الاثنين، أن الاعتمادات المالية المرصودة للتعليم العتيق تطورت من ثلاثة ملايين درهم سنة 2004 إلى 318 مليون درهم سنة 2022.

وأضاف الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تحسين الوضعية المالية للأطر التربوية لمدارس التعليم العتيق” بمجلس النواب، تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الاعتمادات المالية المخصصة للأطر التربوية بهذه المدارس ارتفعت إلى 117 مليون درهم سنة 2022.

وأبرز أن عدد الأطر التربوية بمدارس التعليم العتيق يبلغ 3802 إطارا، 15 في المائة منهم إناث، مشيرا إلى أن 25 في المائة من هؤلاء الأطر ينتمون إلى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و15 في المائة يزاولون مهام دينية، فيما يدرس 41 في المائة منهم أقل من 13 ساعة أسبوعيا.

كما سجل أن عدد المدارس العتيقة يبلغ برسم الموسم الدراسي 2022 – 2023 ما مجموعه 293 مدرسة، يدرس بها 36 ألفا و98 تلميذا وطالبا.

وأشار الوزير إلى أن قطاع التعليم العتيق عرف تطورا ملحوظا مع صدور القانون رقم 13.01، حيث تحظى مؤسسات هذا القطاع بالدعم المادي والمعنوي لوزارة الأوقاف، خاصة تلك التي انخرطت في عملية التأهيل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الكفاءات المهنية لأطر التعليم العتيق من خلال برامج التأطير والتكوين.

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