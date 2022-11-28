مونديال قطر .. “كاسيميرو ” يقود البرازيل لدور الـ16 بهدف ضد سويسرا “

2022-11-28 / 19:18
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هبة بريس _ رياضة

حسم منتخب البرازيل تأهله لدور الـ16 بمونديال 2022، بعدما حقق فوزا صعبا على منتخب سويسرا بهدف دون مقابل، فى المواجهة التي أقيمت مساء اليوم، الاثنين، على ملعب “974” بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022.

أحرز كاسيميرو هدف الفوز لصالح منتخب البرازيل فى الدقيقة 83 من زمن المباراة.

وألغى الحكم السلفادورى إيفان أرسيدس هدفا سجله البرازيلى فينيسيوس جونيور في شباك نظيره منتخب سويسرا بالدقيقة 64 من زمن المباراة بداعى التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل، كالتالى: أليسون – ميليتاو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – أليكس ساندرو – كاسيميرو – فريد – باكيتا – رافينيا – فينيسوس جونيور – ريتشارليسون.

فيما ضم تشكيل منتخب سويسرا كل من: سومير – رودريجيز – اكانجي – ايلفيدي – فيدمير – فريلير – تشاكا – سو – ريدر – فارجاس – ايمبولو.

بهذه النتيجة، يتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب المجموعة السابعة فى مونديال 2022، برصيد 6 نقاط جمعها من الانتصار في أول مباراتين بالبطولة ليحجز بطاقة التأهل للدور التالى.

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‫20 تعليقات

  2. ألف ألف مبروك للسيليساو متعة كرة القدم
    كابتن سويسرا اغلقت المباراة ولكن تيتي وجد الحل دخول رودريجو وانطوني غيرو مجرى اللعب
    سؤال كابتن منين جابوا التسلل من هدف فينيسيوس

  4. الف مبروك، التوفيق للبرازيل اي فريق يلعب مع البرازيل و يغلق المبارة خطأ قدرات لاعبي و مهارات البرازيل تتفوق..

  5. فوز صعب البرازيل بدون نجمه نيمار الذي ترك فراغ واضح امام منتخب سويسري منظم الف مبروك لمشجعي السامبا وهدلك سويسرا

  8. السامبا البرازيلي ثاني المتأهلين إلى الدور الثاني في كأس العالم بعد فوزه على منتخب سويسرا بهدف لا يصد ولا يرد من كاسيميرو.

  10. رغم صعوبة المباراة السامبا تحقق الفوز والتأهل والصدارة بغض النظر عن النتائج المباراة الأخيرة

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